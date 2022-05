Alpenverein sieht weiter Run auf Berge

Der Deutsche Alpenverein (DAV) rechnet auch ohne weitgehende Corona-Ma├čnahmen mit einer Fortsetzung des Bergsportbooms. "Pandemiebedingte Einschr├Ąnkungen wird es in den Bergen im Sommer wohl kaum geben. Das ist auch gut so, denn die Menschen sehnen sich nach Natur, Entspannung und Freiheit", sagte DAV-Pr├Ąsident Josef Klenner am Donnerstagabend in M├╝nchen.