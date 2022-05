Polt: Geschichte der Päpste guter Filmstoff

Der Kabarettist, Filmemacher und Autor Gerhard Polt begeistert sich seit der Corona-Pandemie f├╝r die Geschichte der P├Ąpste - und sieht darin filmreifen Stoff. Ein junger Filmemacher, der einen Film machen wolle, der spannend sei und auch etwas ├╝ber die Zeit sage, k├Ânne in diese Zeit der P├Ąpste im Mittelalter gehen, sagte Polt, der in seinen Auftritten auch die katholische Kirche gern aufs Korn nahm. Polt hatte sich in den diversen Lockdowns durch die Geschichte der P├Ąpste gelesen.

Der geb├╝rtige M├╝nchner Polt, der in dem katholischen Wallfahrtsort Alt├Âtting aufwuchs, war evangelisch getauft und wurde sp├Ąter katholisch gefirmt. In seiner Zeit habe es in Alt├Âtting ├╝berhaupt keine Evangelischen gegeben, da habe man ihn halt katholisch gemacht, sagte er fr├╝her einmal. Am Samstag (7. Mai) wird Polt 80 Jahre alt.