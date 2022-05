Auch neue B├╝cher sind erschienen, eines mit seinen Interviews aus vielen Jahrzehnten, in einem anderen nimmt Polt einen Tegernseer Privatier aufs Korn. Auf seiner Internet-Seite finden Anh├Ąnger weitere Polts j├╝ngeren Datums. Am Gartenzaun vor l├Ąndlicher Kulisse pr├Ąsentiert er Tratsch aus der kleinen Welt daheim - und spiegelt darin die gro├če. Gerhard Polt liebt das "Kleinr├Ąumige", wie er es einmal nannte. Das gro├če Ganze erschlie├čt sich daraus.

"Fast wia im richtigen Leben"

Polts Figuren, das ist das Gemeine, sind keine Erfindungen: Da ist der Makler, der Familienvater, der Nikolaus - und der Papst. Die Anni, der Erwin. Man trifft sie auf der Stra├če, im Supermarkt - und auch, wenn man im Bad in den Spiegel schaut. Derb oft in der Wortwahl und gespickt mit bairischen Kraftausdr├╝cken, kehrt Polt das Innerste der Menschen hintersinnig nach au├čen.

Erster kabarettistischer Auftritt 1976 in M├╝nchen

Der geb├╝rtige M├╝nchner wuchs - evangelisch getauft und sp├Ąter katholisch gefirmt - zeitweise im streng katholischen Alt├Âtting auf. Nach dem Abitur studierte er in M├╝nchen und sp├Ąter in G├Âteborg und lebte einige Jahre in Schweden. Zur├╝ck in M├╝nchen arbeitete Polt als ├ťbersetzer, Lehrer und Dolmetscher.