Reindl mit Applaus als DEB-Präsident verabschiedet

Der scheidende PrĂ€sident Franz Reindl hat die kĂŒnftige FĂŒhrung des Deutschen Eishockey-Bundes vor "enormen Herausforderungen" gewarnt. "Das wird kein Honiglecken, das kann ich schon sagen", sagte Reindl in seinem abschließenden Bericht am Samstag bei der Mitgliederversammlung des DEB in MĂŒnchen. "Wir mĂŒssen das Gaspedal weiter durchdrĂŒcken, anders geht es nicht", sagte der 67-JĂ€hrige, der bei der PrĂ€sidiumswahl nicht mehr antritt.