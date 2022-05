FC Bayern bekommt die Schale: Sieg gegen Stuttgart geplant

Der FC Bayern freut sich auf die Ehrung mit der Meisterschale am Sonntag. Nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart bekommen die M├╝nchner die wichtigste Troph├Ąe im deutschen Fu├čball bereits zum zehnten Mal nacheinander ├╝berreicht. Zuvor will das Starensemble einen Heimsieg gegen die abstiegsbedrohten Schwaben bejubeln.

75.000 Zuschauer sind in der ausverkauften Allianz Arena dabei. Eine Woche sp├Ąter geht die Feier mit Tausenden auf dem M├╝nchner Marienplatz weiter, wo sich die Stars auf dem Rathausbalkon zeigen werden.

Nach der 1:2-Niederlage von Bielefeld hat der Gast eine gro├če M├Âglichkeit: Die Stuttgarter k├Ânnten sich mit einem ├╝berraschenden Sieg in M├╝nchen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den Einzug in die Relegation sichern.