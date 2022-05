VfB will Bayerns Meister-Party vermiesen: Relegation sichern

Der VfB Stuttgart will am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) dem FC Bayern die Meisterschaftsparty verderben und sich vorzeitig den Einzug in die Relegation sichern. Sollten die Schwaben v├Âllig ├╝berraschend beim FC Bayern M├╝nchen gewinnen, k├Ânnen sie nicht mehr direkt aus der Fu├čball-Bundesliga absteigen.