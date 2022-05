Demo gedenkt Kriegsopfern: Mehr als tausend Teilnehmer

Mehr als tausend Menschen sind am Sonntag in M├╝nchen auf die Stra├če gegangen, um an Opfer von Kriegen zu erinnern - vor gut 80 Jahren und in der Gegenwart. "Unsere Demonstration ist den Opfern des Zweiten Weltkriegs und des Kriegs in der Ukraine gewidmet", sagte die Organisatorin Daria Onyshchenko Gold.