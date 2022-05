M├╝nchen Ibiza-Bayern patzen auch gegen Stuttgart: VfB mit Chance Von dpa 08.05.2022 - 19:47 Uhr Lesedauer: 3 Min. Atakan Karazor von Stuttgart (l) und Thomas M├╝ller vom FC Bayern M├╝nchen st├╝rzen im Zweikampf. (Quelle: Matthias Balk/dpa/dpa-bilder)

Vor dem Empfang der Meisterschale hat der FC Bayern auch gegen den VfB Stuttgart gepatzt und f├╝r ein hochspannendes Abstiegsfinale in der Fu├čball-Bundesliga gesorgt. Nach dem Wirbel um einen Ibiza-Ausflug der M├╝nchner Profis nach der Ausw├Ąrtsniederlage in Mainz kam der deutsche Rekordchampion am Sonntagabend gegen den VfB Stuttgart nicht ├╝ber ein entt├Ąuschendes 2:2 (2:1) hinaus. Der VfB kann als Tabellen-16. nach dem Punkt in der Allianz Arena nun sogar noch im Fernduell mit Hertha BSC auf die direkte Rettung hoffen.

Vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena bejubelten die Bayern neben einem von Fl├╝gelst├╝rmer Serge Gnabry erzwungenen Eigentor von VfB-Verteidiger Konstantinos Mavropanos (35. Minute) den Treffer zum 2:1 von Thomas M├╝ller (44.). Die leidenschaftlich k├Ąmpfenden und forsch konternden G├Ąste f├╝hrten fr├╝h durch Tiago Tom├ís (8.) und konnten durch einen Kopfball von Mittelst├╝rmer Sasa Kalajdzic (52.) kurz nach der Pause ausgleichen. Das Team von Trainer Pellegrino Materazzo h├Ątte sogar dreifach punkten k├Ânnen, scheiterte aber an sich selbst in der Chancenverwertung.

Am letzten Spieltag kommt es nun zum gro├čen Abstiegsfinale: Hertha BSC muss auf Platz 15 trotz drei Punkten Vorsprung auf die Schwaben heftig zittern; der FC Augsburg ist dagegen vorzeitig gerettet. Am letzten Spieltag empfangen die Stuttgarter (30 Punkte) den 1. FC K├Âln. Die Berliner m├╝ssen (33 Z├Ąhler) in Dortmund antreten - und das mit der klar schlechteren Tordifferenz. Die Stuttgarter k├Ânnten theoretisch aber auch noch von Arminia Bielefeld (27 Punkte) ├╝berholt werden und direkt absteigen. Aber die Arminia br├Ąuchte bei sieben Toren R├╝ckstand auf den VfB und drei Punkten weniger ein Fu├čball-Wunder f├╝r die Relegation.