Bayern-Remis besiegelt Augsburger Bundesliga-Rettung

Der FC Augsburg konnte schon vor seinem eigenen Spiel in Leipzig den Verbleib in der Fu├čball-Bundesliga bejubeln. Nach dem 2:2 (2:1) des deutschen Meisters FC Bayern M├╝nchen am Sonntag gegen den Tabellen-16. VfB Stuttgart k├Ânnen die Augsburger nicht mehr auf den Relegationsrang zur├╝ckfallen. Der Vorsprung auf den VfB betrug vor dem Anpfiff der Partie gegen RB Leipzig f├╝nf Punkte. Der FCA geht damit in die zw├Âlfte Erstliga-Spielzeit nacheinander seit dem Aufstieg 2011.