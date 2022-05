VfB träumt nach 2:2 weiter vom direkten Klassenerhalt

Am letzten Spieltag kommt es nun zum großen Abstiegsfinale: Hertha BSC muss auf Platz 15 trotz drei Punkten Vorsprung auf die Schwaben heftig zittern; der FC Augsburg ist dagegen vorzeitig gerettet. Am letzten Spieltag empfangen die Stuttgarter (30 Punkte) den 1. FC Köln. Die Berliner mĂŒssen (33 ZĂ€hler) in Dortmund antreten - und das mit der klar schlechteren Tordifferenz. Die Stuttgarter könnten theoretisch aber auch noch von Arminia Bielefeld (27 Punkte) ĂŒberholt werden und direkt absteigen. Aber die Arminia brĂ€uchte bei sieben Toren RĂŒckstand auf den VfB und drei Punkten weniger ein Fußball-Wunder fĂŒr die Relegation. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt. Alles ist noch offen am letzten Spieltag", kommentierte Matarazzo.