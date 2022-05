Strauß-Tochter Hohlmeier soll im Maskenausschuss aussagen

Mit der CSU-Europapolitikerin Monika Hohlmeier soll am Montag im Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags die erste prominente Zeugin aussagen. Die Tochter von Ex-CSU-Chef Franz Josef Strau├č soll in der Corona-Pandemie Kontakte f├╝r Maskengesch├Ąfte vermittelt haben - aber daf├╝r, wie die "S├╝ddeutsche Zeitung" schrieb, nach eigenen Angaben kein Geld verlangt und auch keines bekommen haben. Die Sitzung beginnt um 11.00 Uhr, Hohlmeier ist f├╝r 13.30 Uhr in den bayerischen Landtag geladen.

Ziel des Ausschusses ist es, Maskengesch├Ąfte der Staatsregierung in der Corona-Pandemie, m├Âgliche Beteiligungen von Abgeordneten und teilweise hohe Provisionszahlungen an Parlamentarier aufzukl├Ąren. Das Gesundheitsministerium betonte wiederholt, in keinem Fall seien Provisionen seitens des Ministeriums an Mandatstr├Ąger gezahlt worden.