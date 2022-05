Gegen das Urteil vom 13. Juli 2021 best├╝nden durchgreifende rechtlichen Bedenken, teilte der Bundesgerichtshof (BGH) am Montag in Karlsruhe mit. In dem Beschluss vom 22. M├Ąrz gab der BGH damit der Revision des Angeklagten teilweise statt und verwies die Sache an das Landgericht M├╝nchen I zur├╝ck.