Zehntausende Eltern in M├╝nchen m├╝ssen sich am Donnerstag eine andere Betreuung f├╝r ihre Kinder suchen: Die Gewerkschaft Verdi hat zum "Gro├čen Streiktag" in den st├Ądtischen Kitas, Krippen, Kinderg├Ąrten und Horten aufgerufen.

"Entlastung der Besch├Ąftigten, bessere Arbeitsbedingungen"

Die bundesweiten Verhandlungen gehen am 16. Mai in Potsdam in die dritte Runde. Die Arbeitgeberseite hatte die Warnstreiks als unverh├Ąltnism├Ą├čig kritisiert und erkl├Ąrt, man sei in konstruktiven Verhandlungen. Schon im M├Ąrz und am 4. Mai hatten Kita-Besch├Ąftigte in Bayern gestreikt. Verdi-Verhandlungsf├╝hrerin Christine Behle will am Donnerstag (11.15 Uhr) auf einer Kundgebung auf dem Marienplatz sprechen.