Maskendeals: Strauß-Tochter Hohlmeier verteidigt Vermittlung

Die CSU-Europapolitikerin Monika Hohlmeier hat ihren Einsatz f├╝r die Vermittlung von Maskengesch├Ąften Anfang 2020 als alternativlos verteidigt. Es ging darum, Menschenleben zu retten. "Das w├╝rde ich auch immer wieder tun", sagte die Tochter von Ex-CSU-Chef Franz Josef Strau├č am Montag bei ihrer Zeugenvernehmung im Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags in M├╝nchen. Es habe ├╝berall ein gro├čer Mangel an Schutzausr├╝stung geherrscht.

Als Politikerin sei es ihre Pflicht und so verstehe sie auch ihre Aufgabe, den Menschen zu helfen, sagte Hohlmeier. Derzeit erhalte sie viele Anfragen zu Hilfen f├╝r den Krieg in der Ukraine . "Soll ich da nicht helfen, weil ich vielleicht jemanden kenne?" Hohlmeier betonte, im Zuge der Maskenaff├Ąre seien viele Unwahrheiten ├╝ber sie verbreitet worden bis hin zu politisch motivierten Anzeige gegen ihre Person.

Ziel des Ausschusses ist es, Maskengesch├Ąfte der Staatsregierung in der Corona-Pandemie, m├Âgliche Beteiligungen von Abgeordneten und teilweise hohe Provisionszahlungen an Parlamentarier aufzukl├Ąren. Das Gesundheitsministerium betonte wiederholt, in keinem Fall seien Provisionen seitens des Ministeriums an Mandatstr├Ąger gezahlt worden.