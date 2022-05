M├╝nchen: Vorw├╝rfe der T├Ąuschung von Plagiatsforscher Jochen Zenth├Âfer

Hintergrund sind Vorw├╝rfe des Plagiatsforschers Jochen Zenth├Âfer, der in der "Bild am Sonntag" von Zitaten ohne oder mit falscher Quellenangabe in der Dissertation sprach. Der dpa sagte Zenth├Âfer, die Ma├čst├Ąbe des guten wissenschaftlichen Arbeitens seien in der Dissertation nicht eingehalten worden. Die Fehler gingen ├╝ber einzelne Fehler bei der Zitierweise hinaus. Es sei ein Stadium erreicht, an dem die Universit├Ąt die Arbeit ├╝berpr├╝fen m├╝sse.