M├╝nchen 130 Menschen beteiligen sich an pro-russischer Demonstration 09.05.2022

Rund 130 Menschen sind am Montag nach Angaben der Polizei in M├╝nchen zu einer pro-russischen Demonstration zusammengekommen. Nach Angaben der Veranstalter richtete sich die Demonstration gegen die von ihnen beobachtete Diskriminierung von Russen in Deutschland. Viele der Teilnehmer trugen Flaggen in den Farben Russlands. Russland feiert am 9. Mai den Jahrestag des Sieges ├╝ber den Nationalsozialismus 1945.

Den pro-russischen Demonstranten gegen├╝ber standen in der M├╝nchner Innenstadt rund 70 Demonstranten, die nach dem Angriff auf die Ukraine ein Verfahren f├╝r den russischen Pr├Ąsidenten Wladimir Putin am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag forderten.

Sie trugen Schilder, die Putin unter anderem in Str├Ąflingskluft und der Aufschrift "Putin to The Hague - Putin to Court" ("Putin nach Den Haag - Putin vor Gericht") zeigten.