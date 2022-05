Bericht: Bayern München an Liverpools Mané interessiert

Bericht: Bayern M├╝nchen an Liverpools Man├ę interessiert

Der FC Bayern M├╝nchen soll einem Medienbericht zufolge an der Verpflichtung von Sadio Man├ę vom englischen Fu├čballclub FC Liverpool interessiert sein. Wie der TV-Sender Sky am Montag online berichtete, soll Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic am vergangenen Wochenende auf Mallorca mit dem Berater des St├╝rmers ├╝ber den Senegalesen gesprochen haben. Verhandlungen mit dem Tabellenzweiten der Premier League soll es noch nicht gegeben haben.