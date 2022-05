Der ehemalige CSU-Generalsekret├Ąr Stephan Mayer hat sich nach seinem R├╝cktritt in ├Ąrztliche Behandlung begeben. Die Rede ist von einer "ernsthaften Erkrankung" ÔÇô er soll in einer Klinik f├╝r Herzerkrankungen sein.

Wie mehrere Medien am Dienstag ├╝bereinstimmend berichteten, ist der vor einer Woche als CSU-Generalsekret├Ąr zur├╝ckgetretene Bundestagsabgeordnete Stephan Mayer im Krankenhaus. Aufgrund einer "ernsthaften Erkrankung" k├Ânne er seine Amtsgesch├Ąfte in den n├Ąchsten Wochen nicht aus├╝ben, hie├č es.

Mayer habe sich selbst in ├Ąrztliche Behandlung begeben und befinde sich aktuell in einer Klinik f├╝r Herzerkrankungen. B├╝rgerinnen und B├╝rger seines Wahlkreises k├Ânnten sich weiter an sein B├╝ro wenden, zitierte das "Oberbayerische Volksblatt" aus einer Mitteilung von Mayers Bundestagsb├╝ro. "Alle wesentlichen Vorg├Ąnge werden weiter gemeinsam mit den anderen Mandats- und Funktionstr├Ągern verfolgt."

R├╝cktritt aus "gesundheitlichen Gr├╝nden" ÔÇô am Tag, als Droh-Vorw├╝rfe laut wurden

Bereits als Mayer am vergangenen Dienstag in M├╝nchen seinen R├╝cktritt verk├╝ndet hatte, war in seiner Erkl├Ąrung von "gesundheitlichen Gr├╝nden" die Rede. Allerdings war am selben Tag auch bekannt geworden, dass Mayer einen Journalisten massiv unter Druck gesetzt haben soll.