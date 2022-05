Wolodymyr Viitovitch lebt seit 30 Jahren in Deutschland. Hier hat er sein Abitur gemacht und Theologie studiert. Und trotzdem ist der Krieg in der Ukraine sein t├Ąglicher Begleiter. Seine Angeh├Ârigen harren noch in seiner Heimat nahe Lwiw aus ÔÇô trotz Bombenangriffen. In der Ukrainischen Gemeinde in M├╝nchen k├╝mmert er sich um traumatisierte Gefl├╝chtete, insbesondere um M├╝tter und Kinder.