Regierung will deutlich mehr Kurzzeitpflegeplätze schaffen

Die Staatsregierung will in den kommenden Jahren die hĂ€usliche Pflege stĂ€rken - und in diesem Zusammenhang auch deutlich mehr KurzzeitpflegeplĂ€tze schaffen. Das kĂŒndigte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in MĂŒnchen an. "Pflege muss dort stattfinden, wo die Menschen daheim sind", sagte Holetschek. Denn insgesamt werde die Zahl der PflegebedĂŒrftigen in den nĂ€chsten Jahrzehnten stark steigen.