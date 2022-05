Alba Berlin gewinnt Spitzenspiel gegen Bayern-Basketballer

Alba Berlin hat das Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga gegen den FC Bayern M├╝nchen f├╝r sich entschieden und die Hauptrunde mit einem Sieg beendet. Am Dienstag gewannen die Berliner die Neuauflage der letztj├Ąhrigen Endspielserie ausw├Ąrts mit 83:78 (41:34). Damit ist der Titelverteidiger seit elf Spielen ungeschlagen.

Die Berliner begannen konzentrierter und gestatteten bei ihrem 10:0-Start erst nach f├╝nf Minuten die ersten M├╝nchner Punkte. Mit der zweiten Garde um Nihad Djedovic lief es f├╝r die Bayern besser, durch einen 8:0-Lauf verk├╝rzten sie zur Viertelpause auf 16:20. Diesen Schwung nahmen die Gastgeber mit in den zweiten Durchgang, jedoch gingen die G├Ąste mit einer 41:34-F├╝hrung in die Kabine.

Im dritten Durchgang spielte Nationalspieler Andreas Obst (15 Punkte) stark auf, mit drei Dreiern brachte er die Bayern in F├╝hrung. Doch erneut schlugen die G├Ąste Ende des Spielabschnitts zur├╝ck. Dort nahm die Partie an Fahrt auf, elfmal wechselte die F├╝hrung. In den letzten drei Minuten gelang den Bayern kein Treffer aus dem Feld, Jaleen Smith avancierte mit 24 Z├Ąhlern und dem 79:78-F├╝hrungstreffer zum Berliner Matchwinner.