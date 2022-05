Kommunale Kitas in Bayern streiken

Zehntausende Eltern in Bayern m├╝ssen sich am Mittwoch und Donnerstag nach Betreuungsm├Âglichkeiten f├╝r ihre Kinder umsehen. Der Grund sind fl├Ąchendeckende Warnstreiks in kommunalen Kitas, Krippen, Kinderg├Ąrten und Horten, zu der die Gewerkschaft Verdi und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) aufgerufen haben.

Schwerpunkt der Aktionen am Mittwoch ist in Nordbayern. Am Vormittag (10.00 Uhr) ist in N├╝rnberg eine Demonstration mit Kundgebung geplant, zu der Verdi rund 2000 Menschen erwartet. Am Donnerstag folgt der S├╝den mit einer Kundgebung in M├╝nchen mit gesch├Ątzten 3000 bis 4000 Teilnehmern. Manche Einrichtungen wurden an beiden Tagen bestreikt, berichtete Verdi.