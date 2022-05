Staatsregierung setzt bei Photovoltaik auf Privat-Investoren

F├╝r einen schnellen Ausbau von klimafreundlichen Photovoltaik-Anlagen (PV) auf den D├Ąchern staatlicher Geb├Ąude setzt die Staatsregierung auf frisches Kapital aus der Privatwirtschaft. "Dazu sollen attraktive B├╝ndel von verschiedenen Fl├Ąchen f├╝r eine Verpachtung an Investoren einschlie├člich B├╝rgerenergiegesellschaften geschn├╝rt werden ÔÇô zu markt├╝blicher Pacht", sagte Bauminister Christian Bernreiter (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in M├╝nchen.

Auch die Ministerien sollen sich nach den Worten von Bernreiter aber um den Bau von PV-Anlagen bem├╝hen: "Im aktuellen Haushalt f├╝r 2022 stehen f├╝nf Millionen Euro f├╝r den Bau weiterer Anlagen zur Verf├╝gung. Au├čerdem sollen die verschiedenen Ressorts und deren nachgeordnete Beh├Ârden auf eigene Initiative bei ihren Bauma├čnahmen weitere Anlagen ├╝ber ihre eigene Ressorthaushalte schaffen ÔÇô ebenfalls in einer Gr├Â├čenordnung von f├╝nf Millionen Euro."

Nach einer Berechnung des Bauministeriums sind in Bayern von den rund 11.000 D├Ąchern staatlicher Geb├Ąude rund 1300 f├╝r Photovoltaikanlagen geeignet. "430 Anlagen sind bereit fertig gebaut und in Betrieb, 100 weitere sind in Planung", sagte Bernreiter. Damit seien 40 Prozent der geeigneten staatlichen D├Ącher bereits ausgestattet.