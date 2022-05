Bayern testet am Donnerstag landesweit Sirenen und Warn-Apps

In Bayerns zweitgrĂ¶ĂŸter Stadt gibt es hingegen noch zahlreiche Anlagen. "In NĂŒrnberg wird aus diesem Anlass das aus rund 100 GerĂ€ten bestehende flĂ€chendeckende Sirenennetz des Bevölkerungsschutzes ausgelöst", kĂŒndigte die Stadtverwaltung den Probealarm an. In den StĂ€dten Bayreuth und Rosenheim oder dem niederbayerischen Landkreis Regen sollen hingegen nur die Warn-Apps auf den Mobiltelefonen anschlagen.