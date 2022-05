Allianz legt für Investorenstreit weitere Milliarden zurück

Der Versicherungskonzern Allianz legt wegen des Rechtsstreits mit Gro├čanlegern in den USA weitere 1,9 Milliarden Euro zur├╝ck. Grund daf├╝r seien Vergleiche zur Entsch├Ądigung von Investoren und Gespr├Ąche mit den US-Beh├Ârden, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch ├╝berraschend mit. Nachdem die Allianz in ihrem Jahresabschluss f├╝r 2021 bereits eine Belastung von rund 3,7 Milliarden Euro verbucht hatte, soll die neue R├╝ckstellung den Rest des Risikos abdecken. Dieses umfasse Entsch├Ądigungszahlungen an Investoren und m├Âgliche Zahlungen im Rahmen der beh├Ârdlichen Verfahren, hie├č es.