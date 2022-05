Bayern setzt bei Wende auf grünen Wasserstoff aus Südafrika

Bei der Suche nach neuen Energielieferanten setzt Bayern auch auf Kooperationen mit S├╝dafrika. Bayerns Staatsministerin f├╝r Europaangelegenheiten und Internationales, Melanie Huml (CSU), will deshalb in die dortige Provinz Westkap reisen, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch in M├╝nchen mit. Westkap ist eine von sechs bayerischen Partnerregionen. Huml: "Uns verbindet eine lange freundschaftliche Partnerschaft auf Augenh├Âhe. Vor allem wollen wir unsere Kooperation bei der Nutzung von gr├╝nem Wasserstoff starten."