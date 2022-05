Nach Abfrage: Regionalliga startet 2022/23 mit 20 Vereinen

Der Bayerische Fu├čball-Verband (BFV) wird zur neuen Saison 2022/23 mit 20 Vereinen in der Regionalliga spielen. In einer Abfrage des BFV hatten sich 13 Vereine f├╝r 20 Startpl├Ątze ausgesprochen, f├╝nf votierten f├╝r 19 Vereine, zwei Clubs enthielten sich. "Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, aber keinen Einfluss auf die Anzahl der Spieltage. Von daher haben wir die Varianten mit den Vereinsvertretern besprochen und ihnen die M├Âglichkeit einger├Ąumt, uns ihre Pr├Ąferenz mitzuteilen", teilte Verbandsspielleiter Josef Janker am Mittwoch mit.

Auch in der noch laufenden Saison spielen 20 Vereine in der Regionalliga. In der anstehenden Relegation werden der 16. und 17. der Regionalliga Bayern gegen die Vizemeister der zweigeteilten Bayernliga antreten. Am Ende der kommenden Saison werden vier statt aktuell drei Mannschaften direkt absteigen. Die neue Spielzeit wird am 14. Juli er├Âffnet.