Freie Wähler: Gerüche und Geräusche des Landlebens schützen

Stallgeruch, Kuhglocken, Hahnenschreie: Die Freien W├Ąhler wollen die orts├╝blichen Ger├╝che und Ger├Ąusche des bayerischen Landlebens unter besonderen Schutz stellen. "Denn in den vergangenen Jahren gab es vermehrt Konflikte zwischen vornehmlich traditionellen Handwerks- und Landwirtschaftsbetrieben, die seit jeher ortstypische Ger├╝che und Ger├Ąusche produzieren und sich daran st├Ârenden neu zugereisten Anwohnern", hei├čt es in einem am Mittwoch in den Landtag eingebrachten Dringlichkeitsantrag der Freien W├Ąhler.