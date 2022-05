Neue Haie im Münchner Tierpark Hellabrunn

Vier neue Haie sind in den M├╝nchner Tierpark Hellabrunn eingezogen. Zwei Korallen-Katzenhaie seien als erste ihrer Art in den Zoo gebracht worden, teilte der Tierpark am Mittwoch mit. Au├čerdem seien zwei Schwarzspitzen-Riffhaie ebenfalls am Dienstag im Aquarium angekommen. Das Haibecken mit mehr als 100.000 Litern Salzwasser hatte der Tierpark nach eigenen Angaben modernisiert, nachdem im Februar der letzte verbliebene Schwarzspitzen-Riffhai aus medizinischen Gr├╝nden eingeschl├Ąfert worden war.