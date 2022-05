Sauter und Nüßlein in Masken-Untersuchungsausschuss geladen

Im Masken-Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags m├╝ssen am Donnerstag (14.00 Uhr) mehrere prominente Hauptpersonen erscheinen. Mit Spannung erwartet werden vor allem die Auftritte der langj├Ąhrigen CSU-Abgeordneten Alfred Sauter und Georg N├╝├člein. Erneut geladen ist zudem Andrea Tandler, Tochter des fr├╝heren CSU-Generalsekret├Ąrs Gerold Tandler - wobei deren Erscheinen am Mittwoch unklar war. Eine f├╝r Ende April geplante Befragung hatte sie wegen Krankheit abgesagt. Ob sich Sauter, N├╝├člein und eventuell Tandler ├Ąu├čern, ist offen bis unwahrscheinlich: Weil gegen sie noch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen laufen, d├╝rfen alle drei die Aussage verweigern.

Ziel des Ausschusses ist es, Masken-Gesch├Ąfte der Staatsregierung in der Corona-Pandemie, m├Âgliche Beteiligungen von Abgeordneten und teils hohe Provisionszahlungen auch an Parlamentarier aufzukl├Ąren. Das Gesundheitsministerium betonte wiederholt, in keinem Fall seien Provisionen seitens des Ministeriums an Mandatstr├Ąger gezahlt worden. Zudem soll gekl├Ąrt werden, ob einige der Masken, von denen viele unter anderem an medizinisches Personal verteilt wurden, die notwendige Qualit├Ąt hatten, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren.