An kommunalen Kitas wird weiter gestreikt

Die Besch├Ąftigten kommunaler Kitas und anderer sozialer Dienste setzen am Donnerstag ihre Warnstreiks fort. Nach dem Auftakt in Nordbayern am Vortag geht es nun im S├╝den des Freistaats weiter. H├Âhepunkt ist eine Kundgebung um 11.15 Uhr in M├╝nchen, zu der die Gewerkschaft Verdi tausende Teilnehmer erwartet.