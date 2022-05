Schüsse in München? Mann am Bein verletzt

Sch├╝sse in M├╝nchen? Mann am Bein verletzt

In M├╝nchen ist am Mittwochabend ein Mann am Bein verletzt worden - wahrscheinlich durch einen Schuss. Es habe Zeugenhinweise auf eine Schie├čerei im Stadtteil Milbertshofen gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Kurz darauf sei ein leicht verletzter Mann mit einer vermeintlichen Schussverletzung am Bein angetroffen worden. Es sei eine H├╝lse gefunden worden.