CSU und Freie Wähler wollen Streaming begrenzt ermöglichen

Nach hartn√§ckigen Widerst√§nden in der CSU wollen die Regierungsfraktionen Live-√úbertragungen von Ausschusssitzungen im Landtag nun doch erlauben - wenn auch nur in begrenztem Umfang. Am Donnerstag wollen CSU und Freie W√§hler ihren Kompromissvorschlag vorstellen. Demnach sollen nicht alle Sitzungen ins Internet √ľbertragen werden, aber beispielsweise Berichte von Ministern oder bestimmte Auftritte von Experten. Abgeordnete sowie bestimmte Beamte und Journalisten sollen sich grunds√§tzlich zuschalten lassen k√∂nnen.