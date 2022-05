Aktualisiert am 12.05.2022 - 18:24 Uhr

Wegen des anstehenden G7-Gipfels sorgen sich in S├╝dbayern Einwohner, Verb├Ąnde und Gewerbetreibende: Mit welchen Einschr├Ąnkungen ist zu rechnen? Dies k├Ânnen sie ab Montag in B├╝rgerb├╝ros besprechen.

Vor dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen richtet die Polizei von Montag an B├╝rgerb├╝ros f├╝r Anfragen ein. Die Stellen werden in den Rath├Ąusern der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen und der Gemeinde Kr├╝n angesiedelt sein, teilte der G7-Planungsstab der Polizei am Donnerstag mit.