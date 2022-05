Deutscher Wetterdienst warnt vor Gewittern in Südbayern

Am Donnerstag rechnet der DWD mit 21 Grad im Hofer Land und bis zu 28 Grad an Donau und Inn. Zum Nachmittag weicht der Prognose zufolge der Sonnenschein in ganz Bayern einem zunehmend bew├Âlkten Himmel. Die ersten Gewitter sollen am Donnerstagabend mit starken B├Âen, Starkregen und Hagel ├╝ber S├╝dbayern ziehen. Laut DWD schw├Ącht sich das Gewittergeschehen am Freitagvormittag etwas ab, nimmt zum Mittag aber wieder Fahrt auf.