Mutmaßliche "Blood & Honour"-Funktionäre im Juni vor Gericht

Am Landgericht M├╝nchen I beginnt im Juni ein Prozess gegen mutma├čliche Funktion├Ąre des verbotenen Neonazi-Netzwerks "Blood & Honour". Vom 20. Juni an sind 46 Prozesstermine angesetzt, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte. Unter den elf Angeklagten befinden sich nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft M├╝nchen der mutma├čliche "Divisionschef Deutschland" und drei weitere "Sektionschefs" aus Bayern, Baden-W├╝rttemberg und Th├╝ringen.