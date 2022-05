Mehr Baugenehmigungen für Wohnungen im ersten Quartal

Die Behörden in Bayern haben im ersten Quartal mehr Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt. Inklusive Genehmigungsfreistellungen waren es 21.493, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Das sind 6,7 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Der Großteil von 18.424 Wohnungen soll durch Neubauten entstehen - mehr als die Hälfte davon in Gebäuden mit drei oder mehr Wohnungen.