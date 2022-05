Busse in zahlreichen Regionen Bayerns bleiben stehen

In zahlreichen Landkreisen in Bayern entf├Ąllt am Freitagmorgen der Busverkehr. Angesichts hoher Dieselpreise und des angek├╝ndigten 9-Euro-Tickets wollen Busunternehmer auf ihre Lage aufmerksam machen, wie der Landesverband Bayerischer Omnibusunternehmen (LBO) in M├╝nchen ank├╝ndigte. Betroffen sei der Linien- und Sch├╝lerverkehr in Landkreisen in Ober- und Niederbayern sowie in Ober- und Mittelfranken.