Schätzung: Steuereinnahmen verzeichnen für 2022 dickes Plus

Trotz gro├čer Unsicherheiten durch den Ukraine-Krieg und die Folgen der Corona-Krise erwarten die Steuersch├Ątzer f├╝r Bayern im laufenden Jahr ein dickes Plus von 1,9 Milliarden Euro. "Die Mai-Steuersch├Ątzung skizziert eine positive Tendenz nach zwei einschneidenden Jahren der Pandemie", sagte Finanzminister Albert F├╝racker (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in M├╝nchen. Auch f├╝r die Folgejahre zeichne sich eine positive Entwicklung f├╝r Bayern ab.

Mit der positiven Steuerprognose ist Bayern keine Ausnahme - am Donnerstag hatte der Bund bereits mitgeteilt, dass Bund, L├Ąnder und Kommunen in diesem Jahr sogar 40,4 Milliarden Euro mehr einnehmen werden als noch im November erwartet. Wie das Finanzministerium in Berlin bekanntgab, kann der Staat bis 2026 mit Mehreinnahmen in H├Âhe von rund 220 Milliarden Euro rechnen. Dann k├Ânnte der Staat auch erstmals in einem Jahr mehr als eine Billion Euro an Steuereinnahmen verbuchen.