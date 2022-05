Prämiensparen: Verbraucher-Klage droht Abweisung

Einer Musterklage der Verbraucherzentrale gegen die N├╝rnberger Sparkasse droht in mehreren Punkten die Abweisung. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen will hohe Zinsnachzahlungen f├╝r Pr├Ąmiensparvertr├Ąge aus den 1990er Jahren durchsetzen. Doch zeichnete sich bei der m├╝ndlichen Verhandlung vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht in M├╝nchen am Freitag ab, dass diese Zinsnachzahlungen schlussendlich weniger hoch ausfallen k├Ânnten als von den Kl├Ągern erhofft - die Verbraucherzentrale hat durchschnittlich 4600 Euro errechnet.