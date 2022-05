Lewandowski trifft und will weg: "Darüber nachdenken"

Nun k├Ânnte das Wechsel-Theater um Lewandowski f├╝r weitere Aufregung sorgen. Sein Berater und der FC Barcelona sollen sich einem Bericht von Sport1 zufolge m├╝ndlich ├╝ber einen Transfer im Sommer geeinigt haben. Die H├Âhe der Abl├Âsesumme k├Ânnte Lewandowskis Wechsel nach Barcelona aber zumindest vorerst unm├Âglich machen, schrieb die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" am Samstag. Denn sollten andere gro├če europ├Ąische Clubs in den Kampf um den Torj├Ąger einsteigen, k├Ânnte es f├╝r den finanziell angeschlagenen FC Barcelona schnell zu teuer werden. Die spanische Zeitung "Sport" berichtete am Samstag jedoch, die Bayern h├Ątten ihre Forderung angeblich auf 35 bis 40 Millionen heruntergeschraubt. Eine solche Summe habe auch Bar├ža "in Betracht gezogen", schrieb die Zeitung weiter.

Die Torj├Ąger-Kanone in der Bundesliga holte Lewandowski mit gro├čem Vorsprung auf den Leverkusener Patrik Schick - der als einer seiner Nachfolgekandidaten gehandelt wird. Als Top-Kandidat gilt Sadio Man├ę vom FC Liverpool. Auch Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart soll in den Fokus der M├╝nchner ger├╝ckt sein. Der Vertrag des 24-J├Ąhrigen bei den Schwaben l├Ąuft in einem Jahr aus.