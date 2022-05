Film über den Krieg in der Ostukraine ausgezeichnet

Ein Film ├╝ber den Krieg in der Ostukraine hat den Hauptpreis des renommierten Dok.fests in M├╝nchen gewonnen. F├╝r den Dokumentarfilm "Trenches" habe der franz├Âsische Regisseur Loup Bureau ukrainische Soldaten und Soldatinnen in der Region Donbass beim Kampf gegen von Russland unterst├╝tzte Separatisten begleitet, teilte das Filmfestival am Samstag mit. Er zeige, wie diese zwischen Explosionen und feindlichen Angriffen versuchten, einen halbwegs normalen Alltag zu f├╝hren.