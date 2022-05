Öl und Honig: In Bayern könnte noch mehr Raps wachsen

├ľl und Honig: In Bayern k├Ânnte noch mehr Raps wachsen

In Bayern k├Ânnte nach Experteneinsch├Ątzung mehr Raps angebaut werden. "Ja, die Anbaufl├Ąche k├Ânnte ausgedehnt werden. Fruchtfolgegrenzen oder ├Ąhnliche Restriktionen sind hier noch nicht erreicht", sagte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums.

Der Sonnenblumenanbau im Freistaat dagegen d├╝rfte nur eine Nische bleiben. Denn: "Der Sonnenblumenanbau stellt hohe Anspr├╝che an die klimatischen Verh├Ąltnisse des Standorts", betonte Dorothea Hofmann, Expertin bei der bayerischen Landesanstalt f├╝r Landwirtschaft (LfL).

Aus Raps und aus Sonnenblumen l├Ąsst sich Speise├Âl gewinnen - durch den Krieg in der Ukraine drohen hier Engp├Ąsse, denn die Ukraine war bislang der weltweit wichtigste Lieferant von Sonnenblumen├Âl. Unklar ist, wie sich die Lage entwickelt.

Kurzfristig bietet der heimische Anbau aus Expertensicht keine ernstzunehmende Alternative. In den vergangenen Jahren wurde in Bayern immer weniger Raps angebaut, erst langsam scheint es wieder einen Aufw├Ąrtstrend zu geben: 92.400 Hektar waren es im vergangenen Jahr laut Statistischem Landesamt. Im Rekordjahr 2007 wuchs Raps auf nahezu 173.000 Hektar. 2019 wurde Raps auf 84.000 Hektar geerntet. In diesem Jahr rechnen Experten mit etwa 100.000 Hektar. Kurzfristig zu reagieren war den Landwirten nicht mehr m├Âglich, da Winterraps bereits im August ausges├Ąt wird. Zum Vergleich: Weizen wuchs 2021 auf 505.100 Hektar.