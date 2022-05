Aktualisiert am 15.05.2022 - 12:05 Uhr

Sechs Verletzte bei Brand in Wohnheim

Wieso brannte es in einem M├╝nchner Wohnheim? Das ist bislang unklar. Bei dem Brand am Samstag mussten 20 Menschen evakuiert werden.

Sechs Bewohner eines Hauses f├╝r betreutes Wohnen in M├╝nchen sind bei einem Brand verletzt worden. Eine Matratze in einer Wohnung habe Feuer gefangen, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit.