Nicht mal jeder dritte Polizist in Bayern ist eine Frau

Frauen sind bei Bayerns Polizei und Verfassungsschutz weiter in der Unterzahl. Zum Jahresbeginn verzeichnete das Innenministerium bei den beiden Sicherheitsbeh├Ârden landesweit gerade mal einen Frauenanteil von 30,9 Prozent. Dies geht aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der Gr├╝nen im bayerischen Landtag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in M├╝nchen vorliegt. Zum Vergleich: Zwei Jahre zuvor lag der Anteil mit 29,3 kaum nennenswert niedriger.

"Die ├Âffentliche Hand hat eine verfassungsrechtliche Verantwortung, die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern zu f├Ârdern - dazu geh├Ârt auch die Polizei. Das CSU-Innenministerium kommt hier aber seit Jahren nicht voran", sagte Gr├╝nen-Fraktionschefin Katharina Schulze. Angesichts der schlechten Zahlen k├Ânne sie die Jubelschreie des Ministeriums "nicht nachvollziehen". In der Antwort wurde Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mit den Worten zitiert: "In den letzten Jahren ist eine kontinuierliche und insgesamt deutliche Erh├Âhung des Frauenanteils in s├Ąmtlichen Verwaltungsebenen und Besoldungsgruppen zu verzeichnen."