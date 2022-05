Reservierungen und Wiesn-Hendl: Das Oktoberfest vor Gericht

Nicht straf- sondern zivilrechtlich geht es dann am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht (OLG) M├╝nchen um einen ganz anderen Fall: Das Gericht muss sich mit der Frage besch├Ąftigen, ob der Handel mit Tischreservierungen "im Wege des Zweitmarkts" zul├Ąssig ist oder nicht. Die Betreiber des Festzeltes "Ochsenbraterei" haben einen H├Ąndler n├Ąmlich verklagt, weil er Reservierungen ihn ihrem Zelt anbot. Das Landgericht M├╝nchen I hatte der Klage stattgegeben, der H├Ąndler ging dagegen in Berufung. Nach Gerichtsangaben ist es der erste in einer Reihe ├Ąhnlicher F├Ąlle, der nun in zweiter Instanz obergerichtlich behandelt wird.

Ebenfalls am Donnerstag und ebenfalls am M├╝nchner OLG geht der Blick dann auch in die Ferne: Das Gericht muss sich mit der Frage befassen, ob ein in Dubai geplantes Oktoberfest auch so hei├čen darf.

Die Stadt M├╝nchen hatte 2021 beim Landgericht M├╝nchen I eine einstweilige Verf├╝gung erwirkt, die es den Veranstaltern untersagte, mit Formulierungen wie "Dubai Oktoberfest", "Oktoberfest goes Dubai" oder "Das traditionelle Oktoberfest am Ort der EXPO 2021 Weltausstellung" f├╝r die geplante Veranstaltung in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu werben. Dagegen legten die Veranstalter Berufung ein. Ihre Begr├╝ndung: Das Kennzeichnen "Oktoberfest" werde vielfach verwendet und sei "kennzeichnungsschwach".