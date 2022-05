Hoeneß sieht Bayern als Spielball einiger Medien

Ehrenpr├Ąsident Uli Hoene├č (70) empfiehlt angesichts der derzeit ├Âffentlichen Transferdiskussionen um Weltfu├čballer Robert Lewandowski dem FC Bayern M├╝nchen ein dickeres Fell. "Es gibt ja scheinbar einige Journalisten, die stehen jeden Morgen auf und sagen: 'Welche Vertragssau kann ich denn heute durchs Dorf treiben?'", sagte Hoene├č am Rande der Meisterfeier am Sonntag der Mediengruppe M├╝nchner Merkur/tz. Es gebe auf der ganzen Welt keinen Verein, bei dem das Thema so thematisiert werde. "├ťberall laufen Vertr├Ąge aus, aber bei uns wird jeden Tag dar├╝ber geschrieben. Aber den Vorwurf mache ich dem Verein, dass er sich das von euch allen gefallen l├Ąsst." Sein Vorschlag: "Sich nicht alles gefallen lassen. Der FC Bayern ist im Moment Spielball einiger Medien und das darf nicht sein."