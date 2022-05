Ein Boxer ist nach einem Wettkampf in Garching bei München gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, starb der 38-Jährige am Sonntagnachmittag an den Folgen den Kampfes. Bei dem Sportler soll es sich um Musa Yamak handeln, das berichten mehrere türkische und deutsche Medien übereinstimmend.