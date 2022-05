Klimaaktivisten blockieren Berufsverkehr

Klimaaktivisten haben sich am Montagmorgen auf einer Stra├če in M├╝nchen festgeklebt und so den Berufsverkehr beeintr├Ąchtigt. Die Abfahrt M├╝nchen-F├╝rstenried auf der Autobahn 95 stadteinw├Ąrts sei stundenlang blockiert gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Ein dpa-Fotograf berichtete von einigen aufgebrachten Autofahrern, die f├╝r die Aktion der Umweltsch├╝tzer offensichtlich kein Verst├Ąndnis hatten und handgreiflich wurden. Von ├ťbergriffen wusste der Polizeisprecher zun├Ąchst nichts, schloss diese aber nicht aus. In den vergangenen Wochen gab es deutschlandweit ├Ąhnliche Aktionen von Aktivistinnen und Aktivisten, zum Beispiel aus Protest gegen Lebensmittelverschwendung.