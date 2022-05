VdW: Kosten und Handwerkermangel unterlaufen Klimaziele

Das Ziel der Staatsregierung eines klimaneutralen Bayern im Jahr 2040 wird für Bayerns Wohnungsgesellschaften zu einer nur schwer zu überwindenden Hürde. Die für einen klimaneutralen Umbau hunderttausender Wohnungen notwendigen Ausgaben sind nach Einschätzung des Verbands der bayerischen Wohnungsunternehmen (VdW) so hoch, dass dies mancherorts nicht kostendeckend möglich ist. "Es gibt Unternehmen, die sagen, bei den gegebenen Rahmenbedingungen werden wir das nicht schaffen", erklärte Verbandsdirektor Hans Maier am Montag in München.